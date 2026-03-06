Фото: Яндекс Карты

Пробки в семь баллов сковали Ростов в вечерний час пик. Об этом свидетельствуют показатели Яндекс Карт на 17:30.Основной затор наблюдается в центре. Машины двигаются с небольшой скоростью по следующим улицам: Ворошиловский, Варфоломеева, Текучева, Чехова, Соколова, Красноармейская и Большая Садовая.В северной части донской столицы красные линии тянутся по Михаила-Нагибина, Ленина, Погодина, Немировича-Данченко, Вавилова и Орбитальной.В западном районе Ростова-на-Дону ситуация получше. Там транспорт стоит на Малиновского, Всесоюзной, Мадояна и Еременко.А в восточной части движение затруднено транспорта наблюдаются на Шолохова, 1-й конной армии, Ченцова и Менжинского.Ситуацию на проезжей части в пятницу вечером ухудшает авария на проспекте Королева. Кроме того, в преддверии женского дня на протяжении всего дня держится пробка на Береговой и под мостом на Сиверса. Горожане массово скупаются в цветочных магазинах.