В Ростовской области с 7 по 9 марта будет работать горячая линия Росздравнадзора

В Ростовской области открывают горячую линию Росздравнадзора на период с 7 по 9 марта. Об этом сообщили в территориальном отделе ведомства.

Выходные будут длинными, так как 8 марта выпадает на воскресенье. Понедельник тоже будет нерабочим. Многие государственные учреждения также перестают работать. Куда обращаться с проблемами в сфере здравоохранения? Обратиться можно будет по телефону: +7 (928) 16-04-940.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения занимается вопросами, связанными с медициной. Если человеку не оказывают медпомощь или в аптеке продают без рецепта сильные препараты, можно позвонить в ведомство. Там выпишут повинной организации предписание, например, оказать помощь заявителю. Дальше служба будет контролировать исполнение предписания. В некоторых случаях Росздравнадзор также штрафует организации.
Фото: Росздравнадзор
