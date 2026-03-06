Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области водитель легковушки погиб в аварии на заледеневшей реке

В Ростовской области водитель легковушки погиб в аварии на заледеневшей реке
В жутком ДТП на заледеневшей реке в Ростовской области погиб водитель легковушки. Трагедия случилась утром 6 марта.

В тот день 53-летний автовладелец автомобиля «Хендай Элантра» ехал по трассе Кашары - Морозовск. В районе слободы Маньково-Березовская он съехал с автодороги. Машина на ходу поехала дальше и упала на замерзшую реку. По кадрам с места ДТП видно, что авто завалилось на бок. Падение пришлось прямо на сторону водителя.

- В результате ДТП водитель скончался на месте, - сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика