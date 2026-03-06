В Ростовской области водитель легковушки погиб в аварии на заледеневшей реке

- В результате ДТП водитель скончался на месте, - сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В жутком ДТП на заледеневшей реке в Ростовской области погиб водитель легковушки. Трагедия случилась утром 6 марта.В тот день 53-летний автовладелец автомобиля «Хендай Элантра» ехал по трассе Кашары - Морозовск. В районе слободы Маньково-Березовская он съехал с автодороги. Машина на ходу поехала дальше и упала на замерзшую реку. По кадрам с места ДТП видно, что авто завалилось на бок. Падение пришлось прямо на сторону водителя.