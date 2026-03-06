В Ростове после праздничных выходных жители останутся без воды

Фото: Rostov.ru

Жители Ростова останутся без воды после праздничных выходных. Об этом сообщили специалисты Ростовводоканала.Без воды жители останутся 12 марта с 08:00 по 13 марта до 08:00. Меры будут действовать в границах проспекта 40-летия Победы, переулков Ударников, Владиленского, Рационализаторского, в том числе в детском саду № 9 по адресу: Ударников, 35.Причиной временных отключений стало подключение объекта к городской водопроводной сети на улице Солидарности.