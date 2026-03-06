Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове после праздничных выходных жители останутся без воды

В Ростове после праздничных выходных жители останутся без воды
Жители Ростова останутся без воды после праздничных выходных. Об этом сообщили специалисты Ростовводоканала.

Без воды жители останутся 12 марта с 08:00 по 13 марта до 08:00. Меры будут действовать в границах проспекта 40-летия Победы, переулков Ударников, Владиленского, Рационализаторского, в том числе в детском саду № 9 по адресу: Ударников, 35.

Причиной временных отключений стало подключение объекта к городской водопроводной сети на улице Солидарности.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика