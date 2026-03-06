Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 6 марта объявили красный уровень ракетной опасности

В Ростовской области 6 марта объявили красный уровень ракетной опасности
В Ростовской области 6 марта объявили красный уровень ракетной опасности. Об этом стало известно около 15:30 благодаря мониторинговым каналам.

Жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и сохранять спокойствие.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика