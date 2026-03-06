Фото: скриншот

В Ростове можно найти самый дорогой букет за 60 000 рублей. Это предложение от продавцов на сервисе товаров и услуг. В композиции собраны разнообразные цветы: розы, хризантемы, тюльпаны, альстромерии, пионы, гортензии, гвоздики, георгины, диантусы, лизиантусы, маттиолы и эустомы. Состав букета меняется в зависимости от времени года.Чуть более доступный вариант — корзина с ранункулюсами, которая предлагается за 31 700 рублей. Цветы в этой композиции представлены в алых, розовых и белых оттенках.На третьем месте по цене — крупный букет из разнообразных цветов за 25 000 рублей. В его состав входят розы, хризантемы, амариллисы, анемоны, герберы, орхидеи и эустомы.Среди дорогих букетов, доступных на сайтах доставки, выделяется композиция из 101 французской розы стоимостью 43 000 рублей. В большинстве случаев такой же букет можно найти и по цене 35 000 рублей.В Ростове цены на авторские букеты гораздо доступнее, чем в Москве. В столице такие композиции могут стоить от 262 тысяч до 2 миллионов рублей. Интересно, что за два миллиона рублей предлагают не редкие розы, а ландыши, что может быть связано с популярностью одноимённого сериала или низким спросом на этот цветок.