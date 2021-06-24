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В Ростовской области выявили еще 199 случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области выявили еще 199 случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области специалисты выявили 199 новых случаев заражения коронавирусом. Новые данные появились на сайте правительства донского региона. По данным на 26 июня, общее число инфицированных COVID-19 достигло 98443 случаев.

Последнее время медики наблюдают, что коронавирусом больше заболевают молодые люди, хотя раньше инцекцию чаще выявляли у людей от 46 до 65 лет. За минувшие сутки более 45% зараженны - молодые люди от 18 до 45 лет. Стабильно меньше всего среди новых заболевших детей. Как правило, они являются переносчиками болезни.

В связи с увеличением числа заболевших в регионе, власти снова заговорили об ужесточении ограничительных мер. Губернатор Ростовской области и вовсе пригрозил обязательной вакцинацией в случае ухудшения эпидситуации.

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