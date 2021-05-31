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В Ростове выявили 25% новых случаев заражения коронавирусом в регионе

В Ростове выявили 25% новых случаев заражения коронавирусом в регионе
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 44 городах и районах Ростовской области. Количество инфицированных подсчитали в правительстве региона.

По данным на 2 июня, на Дону 160 новых заболевших опасным вирусом. Ростове-на-Дону зафиксировали 41 случай инфицирования COVID-19. Это 25% из всего числа новых заболевших. На втором месте в лидерах снова оказались Новочеркасск и Батайск. Там девять заболевших коронавирусом. Третье место шесть заболевших у Каменск-Шахтинского.

Меньше всего, по одному инфицированному, в Волгодонске, Белокалитвинском, Веселовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Октябрьском, Орловском, Пролетарском, Тарасовском и Усть-Донецком районах.

Общее число заболевших в регионе насчитывает 94518 дончан. Из этого числа жертвами COVID-19 в области стали 4449 человек.

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