В Ростове выявили 25% новых случаев заражения коронавирусом в регионе

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 44 городах и районах Ростовской области. Количество инфицированных подсчитали в правительстве региона.По данным на 2 июня, на Дону 160 новых заболевших опасным вирусом. Ростове-на-Дону зафиксировали 41 случай инфицирования COVID-19. Это 25% из всего числа новых заболевших. На втором месте в лидерах снова оказались Новочеркасск и Батайск. Там девять заболевших коронавирусом. Третье место шесть заболевших у Каменск-Шахтинского.Меньше всего, по одному инфицированному, в Волгодонске, Белокалитвинском, Веселовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Октябрьском, Орловском, Пролетарском, Тарасовском и Усть-Донецком районах.Общее число заболевших в регионе насчитывает 94518 дончан. Из этого числа жертвами COVID-19 в области стали 4449 человек.