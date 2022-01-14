В Ростовской области выявили 37 случаев заболевания омикроном

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Главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев рассказал о новых случаях заболевания омикроном. Новую форму коронавирусной инфекции обнаружили у 37 человек.- На сегодняшний день выявлено 37 изолятов-омикров с десяти территорий Ростовской области. Большинство из них в Ростове - 22 и в Азовском районе - шесть случаев, - отметил Евгений Ковалев.Затем идут следующие районы: Зерноградский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Пролетарский, Дубовский, Обливский и Целинский. Здесь выявлено по одному случаю заболевания.Ранее штамм коронавируса омикрон выявили у женщины и полугодовалого ребенка. Оба случая не были связаны между собой. Кроме того, уже перенес заболевание 22-летний студент из Конго.