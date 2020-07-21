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В детских садиках Ростовской области выявили 67 случаев заболевания COVID-19

В детских садиках Ростовской области выявили 67 случаев заболевания COVID-19
В дошкольных учреждениях Ростовской области зафиксировали 67 случаев заболевания коронавирусом. Об этом рассказал главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

Из общего числа зараженных 48 человек – сотрудники, остальные заболевшие - дети. Максимальное количество инфицированных выявили в донской столице, Волгодонске, Шахтах и Шолоховском районе.

Стоит отметить, что в полном объеме детские садики начала работать с 6 июля. С 1 июня были открыты лишь дежурные группы.

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