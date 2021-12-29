В Ростове штамм коронавируса «омикрон» выявили у полугодовалого ребенка

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В Ростовском противочумном институте выявили штамм коронавируса «омикрон» у женщины и полугодовалого ребенка . Об этом 11 января сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев.По словам руководителя Роспотребнадзора области, при секвенировании (прим. - определение аминокислотной последовательности) биоматериалов шестимесячного ребенка и женщины из донской столицы обнаружили «омикрон».- Ни сами заболевшие, ни члены семьи, ни их близкие не выезжали за границу и не имели контакта с вернувшимися из-за рубежа, - отметил Евгений Ковалев. - Соответственно генный вариант «омикрона» имеет уже местное распространение со всеми вытекающими рисками.Специалисты выявили более 1,1 тысячи различных штаммов COVID-19. Большинство из них (более 90%) - британская разновидность вируса.Главный санврач добавил, что очаг «омикрона» в РостГМУ остается на контроле. Распространение за пределы общежития удалось предупредить. Все контактные изолированы и находятся под наблюдением до 12 января. Если новых случаев не будет выявлено, очаг закроют.