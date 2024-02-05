В Ростовской области выделят 34,3 млн рублей на вакцину от бешенства для хищников

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Власти Ростовской области потратят более 30 миллионов рублей на вакцину от бешенства для хищников. Тендер на поиск поставщика опубликован на сайте государственных закупок.Заказчиком выступает региональное управление ветеринарии. В течение 40 календарных дней необходимо доставить 600 упаковок прививок. В каждой из них будет по 100 доз в виде брикетов-приманок. Чтобы привлечь плотоядных животных, прививки должны вкусно пахнуть.Приманки рассчитаны на 60 тысяч хищников. Общая сумма тендера составляет около 34,3 миллиона рублей. Победителем закупки станет исполнитель, который предложит наименьшую сумму. Деньги выделят из бюджета региона.На территории Ростовской области обитают волк, ласка, хорек, лисица, норка, барсук, выдра, енотовидная собака, на севере Ростовской области — рысь.