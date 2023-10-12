На техобслуживание систем безопасности на подъездах к Ростову выделят 19,6 млн рублей

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На техобслуживание систем транспортной безопасности на подъездах к Ростову потратят почти 20 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок 11 октября.Речь идет об оборудовании систем сигнализации, видеонаблюдения и различных инженерно-технических средств. В частности, следить за их состоянием необходимо на Западном подъезде к городу (на мосту через реку Чмутовую, 3-й километр автодороги А-135а) и Южном подъезде. Для последнего оформлено сразу три тендера на общую сумму 16,3 миллиона рублей. Исправность систем транспортной безопасности нужно обеспечить на путепроводах через СКЖД (7-й километр автодороги А-135в), через местную авто- и железную дороги (15-й километр автодороги А-135в) и на мосту через пойменную протоку реки Дон (3-й километр автодороги А-135в).От подрядчика требуется поддерживать сигнализацию, видеонаблюдение и инженерно-технические средства в рабочем состоянии, проверять их работоспособность и при необходимости ремонтировать. Договор рассчитан на два года: с 1 января 2024-го по 31 декабря 2025-го.Заказчиком выступает ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград федерального дорожного агентства». Общая сумма тендера составляет 19,6 миллиона рублей. Средства направят из федерального бюджета страны.