В Ростовской области вторую неделю разыскивают парня, пропавшего без вести

Фото: «Лиза Алерт Юг».

В Ростовской области без вести пропал 25-летний парень. Местонахождение Дмитрия Фомина остается неизвестным больше недели.Житель Красного Сулина ушел из дома 12 ноября. Когда он не вернулся ни вечером, ни на следующий день, близкие забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтерские отряды.Рост пропавшего - 175 сантиметров, телосложение худощавое. У Дмитрия темно-русые волосы и серые глаза. Последний раз его видели в черном пуловере, синих джинсах и такого же цвета синей ветровке с капюшоном. Парень был обут в белые кроссовки.Если вы видели Дмитрия Фомина или знаете что-либо о его местонахождении, позвоните по номерам: 8 (800) 700-54-52; 112.