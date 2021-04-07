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На Дону без вести пропал 35-летний мужчина

На Дону без вести пропал 35-летний мужчина
В Ростовской области разыскивают пропавшего 35-летнего мужчину. Илья Поздняков месяц не выходит на связь с родными.

Житель поселка Зеленого Азовского района ушел из дома 12 марта и с тех пор не вернулся. Забив тревогу, родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

У Илья серые глаза, темно-русые волосы, среднее телосложение. Рост мужчины составляет 174 сантиметра. Последний раз его видели в голубых джинсах, темно-синей шапке и такого же цвета куртку. На ногах - серые ботинки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Ильи Позднякова, сообщите об этом по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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