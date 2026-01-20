Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области водителей предупредили о снеге на М-4 «Дон» 20 января

В Ростовской области водителей предупредили о снеге на М-4 «Дон» 20 января
В Ростовской области водителей предупредили о снеге на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в Автодоре.

Непогода прогнозируется в регионе утром 20 января. До полудня осадки в виде снега также пройдут на трассе в Липецкой и Воронежской областях. А днем и вечером это зимнее явление будет наблюдаться местами в Московской и Тульской областях.

Снегопад увеличивает риск возникновения ДТП. На заснеженной дороге реакция транспортного средства на руление и торможение заторможена. В связи с этим водителям рекомендуется выбирать скорость с учетом дорожной ситуации, держать безопасную дистанцию, а также планировать остановки заранее.
Фото: Гидрометцентр
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.