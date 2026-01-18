Фото: Дондей

Водителей Ростовской области предупредили о снеге на автодороге М-4 «Дон». Информация поступила от Автодора.Согласно данным метеорологов, непогода ожидается в донском регионе на протяжении 18 января. Кроме того, осадки в виде снега прогнозируются местами на трассе в Краснодарском крае.Снегопад повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. На заснеженной дороге транспортное средство увеличивает тормозной путь, а также хуже реагирует на руление. В связи с этим водителям рекомендуется выбирать скорость с учетом дорожной ситуации, держать безопасную дистанцию, а также планировать остановки заранее.