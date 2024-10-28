Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды в Ростовской области

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Госавтоинспекция донского региона предупредила водителей о погодных условиях, которые могут привести к опасным ситуациям на дорогах. По прогнозам синоптиков, в Ростовской области ожидаются осадки в течение всей рабочей недели.В дождливую погоду риск ДТП возрастает. Водителей просят быть внимательными на дороге, избегать резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Кроме того, стоит включать фары даже при небольшом дожде.Пешеходам следует быть особенно внимательными. Переходить проезжую часть можно только в хорошо освещённых и просматриваемых местах. По возможности стоит использовать светоотражающие элементы на одежде.