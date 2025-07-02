В Ростовской области во время реконструкции снесут семиэтажный корпус БСМП Таганрога

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В ходе масштабной реконструкции в Ростовской области планируется снос семиэтажного корпуса БСМП Таганрога. Об этом сообщили в Министерстве строительства Ростовской области в ответ на публикацию о старте обновления больничного комплекса.По данным ведомства, после детального анализа состояния больницы было принято решение о демонтаже двух зданий. Будут снесены двухэтажная административно-лечебная зона и семиэтажный лечебный корпус.В лечебно-диагностическом корпусе планируется уменьшить количество больничных мест – с 811 до 524. Министерство подчеркнуло, что данная корректировка вместимости корпуса не повлияет на качество медицинских услуг, оказываемых населению Таганрога.В комментариях к той же публикации представитель областного Минздрава уточнил, что 524 койки – это лишь вместимость первого нового корпуса.В министерстве добавили, что еще два этапа реконструкции, включающие строительство дополнительных корпусов, находятся на этапе государственной экспертизы.Важно отметить, что первый этап модернизации БСМП в Таганроге уже начался. В новом десятиэтажном здании разместятся отделения реанимации и интенсивной терапии, операционные и диагностические лаборатории.