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В Таганроге проведут капитальный ремонт больницы скорой помощи. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.Ремонтные работы будут разделены на три этапа. На первый этап выделено 22,2 миллиарда рублей. Завершить его планируют до 15 декабря 2030 года.В рамках первого этапа построят новый лечебно-диагностический корпус на 524 койки. На территории появятся контрольно-пропускной пункт, котельная, кислородная станция и вспомогательные помещения. Для удобства посетителей и сотрудников обустроят парковку и убежище. Также демонтируют старое ограждение больницы.Городская клиническая больница скорой помощи находится по адресу: Большой проспект, 16. Она была основана в 1935 году. Через 40 лет к ней добавили семиэтажный корпус, который до сих пор используется как административный и лечебный центр.С 1937 года больница предоставляет скорую и неотложную медицинскую помощь. Во время Великой Отечественной войны она работала как госпиталь для раненых.Жители Таганрога часто жаловались на состояние палат и недостаток мест. Учреждение обслуживает не только Таганрог, но и соседние районы: Неклиновский, Матвеево-Курганский и Куйбышевский. Теперь власти решили провести капитальный ремонт.