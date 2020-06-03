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В Ростовской области вахтовики в обсерваторе объявили голодовку

В Ростовской области вахтовики в обсерваторе объявили голодовку
Удерживаемые в обсерваторе города Шахт вахтовики объявили голодовку. Рабочие не согласны с продлением карантина ещё на две недели.

Голодовку объявили 90% мужчин, помещённых в обсерватор, сообщает donday-shakhty.ru. От крайней меры отказались только те, у кого есть болезни ЖКТ, язва.
- Если говорить о том, что мы могли заразиться в обсерваторе при максимальном соблюдении мер защиты, по такой логике нас могут здесь держать бесконечно. – У нас есть общий чат в «Вотсап», мы общаемся. Голодовка - общеколлективное решение. Нас не слышат, - поделился один из вахтовиков Руслан Шкирьятов.

Напомним, рабочих, прибывших из Якутии, поместили в обсерватор 21 мая. Под учреждение оборудовали студенческое общежитие.
За день до окончания карантина вахтовикам предъявили постановление о продлении изоляции ещё на две недели. Причиной стала госпитализация накануне вечером двух человек. Рабочим пояснили, что у них обнаружен коронавирус.

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