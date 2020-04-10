В Ростовской области в Вербное воскресенье возле храмов выставили оцепление
12 апреля православные отмечают один из главных праздников – Вербное воскресенье, который символизирует Вход Господень в Иерусалим. В этом году великий праздник выпал на разгар пандемии в стране.
Накануне, верующих попросили воздержаться от посещения храмов и не нарушать действующий режим самоизоляции. За два дня до праздника, к дончанам обратился митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Глава епархии призвал жителей Дона встретить праздник дома.
Главный собор Ростова-на-Дону в этот день закрыл свои двери для прихожан. Трансляция торжественного богослужения проходила по телевидению и радио.
В других храмах донской столицы дежурят полицейские и казаки. Несмотря на запрет, люди не пренебрегли традицией и с утра 12 апреля направились в церковь. Стражи порядка регулируют численность верующих.
Десятки прихожан собрались у входа в Покровский собор в Шахтах. Внутрь храма верующих не пустили. Шахтинцы с вербами в руках стояли на улице, слушая колокольный перезвон.
В церквях Таганрога священнослужители самостоятельно провели службу без участия людей. Местных жителей, направлявшихся в храмы, разворачивали сотрудники полиции.
В Азовском районе службы также проходят при закрытых дверях.
В городе Донецке территорию вокруг храмов и вовсе оцепили. Рядом со входами натянули сигнальные ленты. На месте дежурят полицейские и казаки. С помощью громкоговорителей горожан оповещают о действующем режиме самоизоляции и просят оставаться дома.
Напомним, по данным на 12 апреля в Ростовской области коронавирус диагностирован у 52 человек. Восемь пациентов находятся в тяжёлом состоянии.