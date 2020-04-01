Священник – на дом: церковь приспосабливается к режиму самоизоляции
Режим самоизоляции кардинально изменил привычный образ жизни жителей Ростовской области. Для православных жителей Дона общие запреты дополнились ещё одним – отказом от посещения храмов.
В донской митрополии пытаются найти возможность оказать людям духовную помощь в условиях самоизоляции.
- В настоящее время организована группа из 30 священников, которая готовится к выездам на дом, - рассказал DonDay.ru пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. – Они смогут причащать и исповедовать верующих у них дома.
Сейчас священнослужители проходят подготовку, их инструктируют на предмет соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.
Получить духовную помощь на дому смогут, прежде всего, пожилые люди.
Если провести какие-то православные обряды индивидуально на дому священники смогут, то как быть с праздничными богослужениями на Вербное воскресенье и Пасху, пока не понятно. Как отметил Игорь Петровский, если при каких-либо обстоятельствах они будут разрешены, в храмах будут к этому готовы.
- Помещения церквей будут проветриваться, богослужебная утварь и сосуды – обрабатываться специальным раствором, - добавил представитель донской митрополии. - Некоторые обрядовые части таинств изменены в сторону большего контроля за выполнением санитарно-эпидемиологических норм.
Для верующих в настоящее время работает специальный штаб, который выдаёт продукты и товары первой необходимости. Любой желающий может получить поддержку, позвонив по телефону: 8-800-775-81-30. По этому же телефону могут обратиться те, кто хочет помочь штабу.