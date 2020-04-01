Священник – на дом: церковь приспосабливается к режиму самоизоляции

Режим самоизоляции кардинально изменил привычный образ жизни жителей Ростовской области. Для православных жителей Дона общие запреты дополнились ещё одним – отказом от посещения храмов.В донской митрополии пытаются найти возможность оказать людям духовную помощь в условиях самоизоляции.Сейчас священнослужители проходят подготовку, их инструктируют на предмет соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.Получить духовную помощь на дому смогут, прежде всего, пожилые люди.Если провести какие-то православные обряды индивидуально на дому священники смогут, то как быть с праздничными богослужениями на Вербное воскресенье и Пасху, пока не понятно. Как отметил Игорь Петровский, если при каких-либо обстоятельствах они будут разрешены, в храмах будут к этому готовы.Для верующих в настоящее время работает специальный штаб, который выдаёт продукты и товары первой необходимости. Любой желающий может получить поддержку, позвонив по телефону: 8-800-775-81-30. По этому же телефону могут обратиться те, кто хочет помочь штабу.