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В Ростовской области в три раза выросло число детей, заболевших коронавирусом

В Ростовской области в три раза выросло число детей, заболевших коронавирусом
В Ростовской области увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом. Об этом 1 февраля сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев во время заседания оперштаба по COVID-19.

По словам руководителя донского Роспотребнадзора, детские возрастные группы активно вовлечены в эпидемиологический процесс. Однако введенные дополнительные ограничения, по мнению специалиста, несомненно, скажутся на стабилизации ситуации.

- На четвертой неделе по сравнению с третьей максимальный рост заболеваемости был отмечен среди детей от 7 до 14 лет (в три раза), от 15 до 17 лет (в три с половиной раза) и у молодых взрослых от 18 до 29 лет (в полтора раза), - уточнил Евгений Ковалев.

Главный санврач Дона добавил, что максимальное количество зараженных за неделю, тем не менее, по-прежнему составляют жители региона в возрасте от 30 до 49 лет.

За минувшие сутки опасный вирус подхватили 1 833 человека. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 219 753 жителей области.
Фото: РИА Новости.
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Теги: коронавирус в Ростовской области Роспотребнадзор Ростовской области

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