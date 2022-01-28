В Ростовской области в три раза выросло число детей, заболевших коронавирусом
В Ростовской области увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом. Об этом 1 февраля сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев во время заседания оперштаба по COVID-19.
По словам руководителя донского Роспотребнадзора, детские возрастные группы активно вовлечены в эпидемиологический процесс. Однако введенные дополнительные ограничения, по мнению специалиста, несомненно, скажутся на стабилизации ситуации.
- На четвертой неделе по сравнению с третьей максимальный рост заболеваемости был отмечен среди детей от 7 до 14 лет (в три раза), от 15 до 17 лет (в три с половиной раза) и у молодых взрослых от 18 до 29 лет (в полтора раза), - уточнил Евгений Ковалев.
Главный санврач Дона добавил, что максимальное количество зараженных за неделю, тем не менее, по-прежнему составляют жители региона в возрасте от 30 до 49 лет.
За минувшие сутки опасный вирус подхватили 1 833 человека. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 219 753 жителей области.