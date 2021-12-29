Главный санврач Ростовской области рассказал, кто чаще всего болеет коронавирусом

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Главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев рассказал о том, что чаще всего COVID-19 выявляется у граждан старше 30 лет. Об этом он сообщил 11 января на очередном заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса.- Большинство положительных ПЦР-тестов у людей от 30 до 45 лет. Они составляют 29% от общего количества заболевших за сутки, - отметил Ковалев.Еще 25% инфицированных - лица в возрасте от 50 до 64 лет. Немногим меньше заболевших среди граждан старше 65 лет.Напомним, что за минувшие сутки в Ростовской области коронавирус обнаружили у 358 человек. За весь период пандемии число заболевших превысило 197 тысяч.