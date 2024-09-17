Фото: ГКУ Ростовской областной поисково-спасательной службе ВВ ТМ

В Ростовской области в Шолоховском районе спасатели помогли собаке выбраться из водопроводного люка.Операция по спасению прошла 15 сентября. Собака гуляла по улице станицы Вешенская. Пес оступился и угодил в водопроводный люк. Несколько часов животное жалобно скулило. На странные звуки пришли местные жители. Они вызвали спасателей, поскольку не могли самостоятельно вытащить питомца из трехметрового углубления.Специалисты вытащили пса на поверхность целым и невредимым.Как сообщили сотрудники ГКУ Ростовской областной поисково-спасательной службе ВВ ТМ, к счастью в люке не было воды и питомец отделался легкими ушибами.