В Ростовской области в Шолоховском районе спасатели помогли собаке выбраться из водопроводного люка
В Ростовской области в Шолоховском районе спасатели помогли собаке выбраться из водопроводного люка.
Операция по спасению прошла 15 сентября. Собака гуляла по улице станицы Вешенская. Пес оступился и угодил в водопроводный люк. Несколько часов животное жалобно скулило. На странные звуки пришли местные жители. Они вызвали спасателей, поскольку не могли самостоятельно вытащить питомца из трехметрового углубления.
Специалисты вытащили пса на поверхность целым и невредимым.
Как сообщили сотрудники ГКУ Ростовской областной поисково-спасательной службе ВВ ТМ, к счастью в люке не было воды и питомец отделался легкими ушибами.