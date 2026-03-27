В Ростове к Вербному воскресенью начали продавать вербу по 230 рублей. Об этом сообщили читатели 26 марта.За неделю до Пасхи верующие отмечают Вербное воскресенье, весенний праздник, имеющий глубокие христианские корни. В этом году торжество пришлось на 5 апреля. Жители городов приобретают вербу для освящения в храме. После богослужения ветки вербы приносят домой и ставят рядом с иконами, веря, что они будут оберегать жилище весь следующий год.В торговых точках уже можно найти вербу. Ассортимент пока ограничен, но спрос на неё растёт. Цена за небольшой букет составляет 230 рублей, что немного выше прошлогодней стоимости в 200 рублей.Вероятно, ближе к апрелю цены на вербу могут измениться.