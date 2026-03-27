В Ростове к Вербному воскресенью начали продавать вербу по 230 рублей
В Ростове к Вербному воскресенью начали продавать вербу по 230 рублей. Об этом сообщили читатели 26 марта.
За неделю до Пасхи верующие отмечают Вербное воскресенье, весенний праздник, имеющий глубокие христианские корни. В этом году торжество пришлось на 5 апреля. Жители городов приобретают вербу для освящения в храме. После богослужения ветки вербы приносят домой и ставят рядом с иконами, веря, что они будут оберегать жилище весь следующий год.
В торговых точках уже можно найти вербу. Ассортимент пока ограничен, но спрос на неё растёт. Цена за небольшой букет составляет 230 рублей, что немного выше прошлогодней стоимости в 200 рублей.
Вероятно, ближе к апрелю цены на вербу могут измениться.