В Ростовской области в пути задерживаются более 20 поездов из-за схода локомотива

В Ростовской области в пути задерживаются более 20 поездов из-за схода локомотива. Информация об этом поступила от представителей РЖД.

Согласно сведениям, предоставленным Южной транспортной прокуратурой, грузовой поезд сошел с рельсов утром 28 декабря. К счастью, обошлось без пострадавших, однако график движения ряда поездов и электричек был нарушен. Задерживаются в пути 20 составов, следующих в дальнем направлении, и 5 пригородных.

По оценкам, время задержки достигает четырех часов.

В месте схода локомотива ведутся работы по восстановлению нормального функционирования железнодорожной инфраструктуры.
Фото: Южная транспортная прокуратура
