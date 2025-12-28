Фото: Южная транспортная прокуратура

В Ростовской области в пути задерживаются более 20 поездов из-за схода локомотива. Информация об этом поступила от представителей РЖД.Согласно сведениям, предоставленным Южной транспортной прокуратурой, грузовой поезд сошел с рельсов утром 28 декабря. К счастью, обошлось без пострадавших, однако график движения ряда поездов и электричек был нарушен. Задерживаются в пути 20 составов, следующих в дальнем направлении, и 5 пригородных.По оценкам, время задержки достигает четырех часов.В месте схода локомотива ведутся работы по восстановлению нормального функционирования железнодорожной инфраструктуры.