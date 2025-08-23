В Ростовской области из-за падения беспилотника задерживаются 38 поездов
В Ростовской области из-за падения беспилотника задерживаются 38 поездов, сообщает РЖД. Время задержки составляет 3 часа 40 минут.
Причиной стало происшествие в ночь на 23 августа. В районе станции Сергеевка в Ростовской области упал беспилотник. Была повреждена контактная сеть. Поезда остановились.
Сотрудники РЖД в кратчайшие сроки смогли ликвидировать последствия ЧП. Движение составов было возобновлено.
Однако 38 составов задерживаются в пути следования.