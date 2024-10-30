В Ростовской области в пожаре погибла 93-летняя женщина-инвалид
В Мартыновском районе Ростовской области в пожаре погибла 93-летняя женщина-инвалид. Об этом рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.
Трагедия произошла в хуторе Малоорловском 29 октября на улице Степной. Местные жители почувствовали запах гари и увидели, что горит дом их соседей.
На место происшествия прибыли 8 спасателей и 2 машины МЧС.
К сожалению, в пожаре погибла 93-летняя бабушка. Пожилая женщина была лежачей и не могла самостоятельно передвигаться. В тот день близкие оставили старушку на несколько часов дома одну.
- Предварительной причиной пожара стало возгорание электрического противопролежневого матраса, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.