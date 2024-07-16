В Ростове ищут родителей маленького ребенка, которого нашли у родника Гремучего

Фото для иллюстрации: DonDay.

В Ростове разыскивают родителей ребенка, найденного на Западном. Малыш долгое время был без присмотра взрослых на роднике Гремучем.Мальчика увидели вечером 16 июля. Сначала отдыхающие не обращали на него внимания. Они думали, что родители крохи поблизости. Когда родители так и не появились рядом с малышом, неравнодушные люди решили присмотреть за ним. Они же вызвали полицию.— Ребенок передан в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — уточнили в ГУ МВД по Ростовской области.Полицейские пытаются выяснить возраст и имя ребенка, его место жительства, чтобы найти родителей.