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В Ростовской области в парке «Малинки» вылупился птенец каспийской султанки

В Ростовской области в парке «Малинки» вылупился птенец каспийской султанки
В Ростовской области в Южном парке «Малинки» вылупился птенец каспийской султанки. Радостное событие произошло 24 июля. По словам работников зоосада, это первое инкубирование данного вида птиц в парке.

Птенчик родился крепким и активным. В первые дни жизни он постоянно находился под присмотром, за ним ухаживали работники зоопарка — киперы. Им приходилось кормить и поить младенца вручную.

У маленьких пастушковых птиц нет рефлекса питья, поэтому им нужно учиться этому с рождения. В дикой природе их обучают родители. В зоосаде эту роль берут на себя зоологи. В первые дни жизни малыша его каждые два часа поили из шприца.

Птенчик уже пробует есть насекомых, морскую рыбу, варёные куриные яйца и творог.

Сотрудники назвали малыша Карычем – в честь персонажа из всеми любимого мультфильма «Смешарики».
Фото: Южный парк Малинки
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