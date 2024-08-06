В Ростовской области в парке «Малинки» вылупился птенец каспийской султанки

Фото: Южный парк Малинки

В Ростовской области в Южном парке «Малинки» вылупился птенец каспийской султанки. Радостное событие произошло 24 июля. По словам работников зоосада, это первое инкубирование данного вида птиц в парке.Птенчик родился крепким и активным. В первые дни жизни он постоянно находился под присмотром, за ним ухаживали работники зоопарка — киперы. Им приходилось кормить и поить младенца вручную.У маленьких пастушковых птиц нет рефлекса питья, поэтому им нужно учиться этому с рождения. В дикой природе их обучают родители. В зоосаде эту роль берут на себя зоологи. В первые дни жизни малыша его каждые два часа поили из шприца.Птенчик уже пробует есть насекомых, морскую рыбу, варёные куриные яйца и творог.Сотрудники назвали малыша Карычем – в честь персонажа из всеми любимого мультфильма «Смешарики».