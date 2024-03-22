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В парке «Малинки» на свет появился детеныш лемура

В парке «Малинки» на свет появился детеныш лемура
В Южном парке «Малинки» на свет появился детеныш лемура. Радостной новостью сотрудники зоосада поделились в соцсетях 21 марта.

Мама - молодая лемуриха по кличке Полосочка, она приносит потомство уже второй год подряд. Малыш появился на свет неожиданно рано, потому что обычно у кошачьих лемуров роды приходятся на вторую половину апреля и май.

- Первые 2-3 месяца своей жизни малыш проводит, повиснув на теле матери. И только месяцам к четырём она начинает его постепенно отпускать на самостоятельные прогулки, - рассказали сотрудники зоосада.

У этого вида лемуров беременность длится около 120 дней, затем на свет появляется один или два малыша весом в среднем 70 граммов. Первые полтора-два месяца жизни малыш будет питаться только лишь материнским молоком.
Фото: парк «Малинки»
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