В парке «Малинки» на свет появился детеныш лемура

Фото: парк «Малинки»

В Южном парке «Малинки» на свет появился детеныш лемура. Радостной новостью сотрудники зоосада поделились в соцсетях 21 марта.Мама - молодая лемуриха по кличке Полосочка, она приносит потомство уже второй год подряд. Малыш появился на свет неожиданно рано, потому что обычно у кошачьих лемуров роды приходятся на вторую половину апреля и май.- Первые 2-3 месяца своей жизни малыш проводит, повиснув на теле матери. И только месяцам к четырём она начинает его постепенно отпускать на самостоятельные прогулки, - рассказали сотрудники зоосада.У этого вида лемуров беременность длится около 120 дней, затем на свет появляется один или два малыша весом в среднем 70 граммов. Первые полтора-два месяца жизни малыш будет питаться только лишь материнским молоком.