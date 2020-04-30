В донском парке «Малинки» родился кенгурёнок-альбинос

В Ростовской области в южном парке птиц «Малинки», расположенном под Шахтами, родился кенгурёнок-альбинос. Родителями стала пара карликовых кенгуру Беннета.Когда произошло это радостное событие, в парке точно сказать не могут. Детёныши рождаются с весом в один грамм и долгое время не показываются из маминой сумки.О том, что самочка стала мамой, можно догадаться по её поводкам. Она чаще чистит и вылизывает свою сумку.Малыш-альбинос уже не боится высовывать мордашку из маминого кармана. Изредка он выбирается из сумки, изучая окружающий мир.Добавим, что в дикой природе кенгуру с белым окрасом очень редко доживают до взрослого возраста, поскольку из-за белого меха не могут маскироваться от хищников.