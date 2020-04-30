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В донском парке «Малинки» родился кенгурёнок-альбинос

В донском парке «Малинки» родился кенгурёнок-альбинос
В Ростовской области в южном парке птиц «Малинки», расположенном под Шахтами, родился кенгурёнок-альбинос. Родителями стала пара карликовых кенгуру Беннета.

Когда произошло это радостное событие, в парке точно сказать не могут. Детёныши рождаются с весом в один грамм и долгое время не показываются из маминой сумки.
- Мама пролизывает детёнышу дорожку к сумке, куда новорождённый, но ещё недоразвитый кенгурёнок ползёт, используя весь свой ресурс сил, - рассказали в парке. - Там он присасывается к соску матери и спокойно растёт. Кенгуриха мышцами контролирует подачу молока. Она так же может контролировать мышцы регулирующие доступ в сумку.

О том, что самочка стала мамой, можно догадаться по её поводкам. Она чаще чистит и вылизывает свою сумку.
Малыш-альбинос уже не боится высовывать мордашку из маминого кармана. Изредка он выбирается из сумки, изучая окружающий мир.

Добавим, что в дикой природе кенгуру с белым окрасом очень редко доживают до взрослого возраста, поскольку из-за белого меха не могут маскироваться от хищников.

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