В Ростовской области в отставку уходят семь председателей судов

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В Ростовской области семь председателей судов объявили о своей отставке. 15 ноября квалификационная коллегия судей региона рассмотрит вопрос о прекращении их полномочий.Заявления подали Дмитрий Григорьев — председатель Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону, Али Хайбулаев — председатель Кировского районного суда Ростова-на-Дону, Александр Емелин — председатель Белокалитвинского городского суда Ростовской области, Валерий Орлов — председатель Красносулинского районного суда Ростовской области, Максим Корчинов — председатель Миллеровского районного суда Ростовской области, Алексей Берестовой — председатель Пролетарского районного суда Ростовской области, Лариса Коротун — председатель Шахтинского городского суда Ростовской области.Кроме того, в отставку уйдут трое: судьи Ростовского областного суда Александр Микулин и Ирина Худякова, а также Анжела Шоркина — судья Миллеровского районного суда Ростовской области.Напомним, что в Ростовской области были произведены несколько громких задержаний и арестов судей по всему региону.Разразился крупный скандал, было возбуждено уголовное дело против бывшего руководства суда — председателя Елены Золотаревой и её заместителя Татьяны Юровой.Это так называемое «дело судей» повлекло за собой целую серию арестов и задержаний. В настоящее время расследование по этому делу продолжается, а все задержанные судьи находятся в следственном изоляторе.