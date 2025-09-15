Ростовчанам предлагают проголосовать за изменение маршрутов №40, 90а и 84

Фото: нейросеть

В Ростове планируют изменить маршруты автобусов №№ 40, 90а и 84. Жителей города приглашают проголосовать за маршрут на портале городских инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.Ростовчане могут выбрать — сохранить существующую схему маршрутов или поддержать новые варианты. Голосование проводится через платформу «Активный ростовчанин».Маршрут № 40 (ЖК „Западная резиденция“ – филиал часового завода „Витязь“) планируют продлить до района «Ростовское море» по улице Днепропетровской. Конечная остановка будет у школы № 85 на улице Мусоргского. Длина маршрута увеличится с 60,7 до 68,6 километра.Маршрут № 90а (ЖК „Платовский“ – Главный автовокзал) изменят так, что автобусы поедут через центр города: после поворота у РГУПСа они проследуют по улицам Ленина, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша и Киргизской.Автобус № 84 (пос. Александровка – Главный автовокзал) по новой схеме будет идти по Большой Садовой вместо улицы Красноармейской и проспекта Театрального.