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В Ростовской области в конце рабочей недели ожидаются мощные магнитные бури. Актуальный прогноз сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Ранее прогнозировались геомагнитные возмущения с 25 июня. Однако уже днем они переросли в настоящую бурю. По силе они достигли балла G2. Аналогичная ситуация ожидается 26 и 27 июня.В этот период метеозависимым людям следует позаботиться о своем самочувствии. Лучше отказаться от тяжелых физических и умственных нагрузок.