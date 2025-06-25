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Радужные облака в небе заметили жители Ростовской области

Радужные облака в небе заметили жители Ростовской области

Днём 25 июня батайчане наблюдали редкое атмосферное явление – иризирующее облако, или, как говорят в народе, - радужное.

Этот оптический феномен возникает, когда тонкие облака оказываются вблизи солнца. Вследствие этого облака окрашиваются в спектральные цвета – нежные, зачастую едва различимые тона. В некоторых случаях цвета могут быть более яркими и выразительными.

Для появления этих необычных облаков требуется сочетание нескольких условий. Прежде всего, солнце должно подняться на высоту не менее 58 градусов над горизонтом. Кроме того, необходимо наличие перистых облаков, в составе которых содержатся специфические ледяные кристаллы. Проходя сквозь эти кристаллы под определённым углом, солнечный свет вызывает радужное сияние облака.
Фото: Батайское время
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