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В Ростовской области Цимлянское водохранилище за год обмелело на метр

В Ростовской области Цимлянское водохранилище за год обмелело на метр
Цимлянское водохранилище считается мелководным. Уровень воды с каждым годом уменьшается.

Работники АЭС регулярно берут пробу воды из водохранилища для ее анализа. Очередной замер произошел 24 июня. По предварительным результатам, температура воды составила +21.6 градуса при пороговой +29.2. А количество кислорода - 9.49 миллиграмма на дециметр в кубе - незначительно превышает норму.

Уровень воды в водохранилище заметно снизился. За год водоем обмелел на один метр.

- Нормальный уровень воды находится на отметке 36 метров над уровнем Балтийского моря. В прошлом году вода была на отметке 35 метров. В этом году вода на отметке 34 метра, но на работе Ростовской АЭС это не сказывается. Для этого у нас построена насосная станция, где есть глубоководный участок. Водозабор осуществляется на отметке 20 метров, - сообщает начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.

Есть несколько причин маловодья. К ним относятся значительное обмеление Дона, практически полное отсутствие снега и относительно теплые зима и осень. Немаловажно влияние засушливого лета.
Фото: дондей
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