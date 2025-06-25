За информацию о подозреваемом в двойном убийстве в Тацинской объявлено вознаграждение

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За информацию о подозреваемом в двойном убийстве предлагают вознаграждение. Информацию об этом сообщили в ГУ МВД по региону.Трагедия произошла днем 16 марта в станице Тацинской. На улице Кравцова местная жительница пришла домой к своей 64-летней родственнице. Когда она вошла в комнату, там лежали тела бабушки и ее сиделки с многочисленными травмами.Предполагаемого убийцу пытались найти среди родственников, однако версия не нашла своего подтверждения. Также предполагалось, что кто-то узнал о сбережениях хозяйки и решил таким образом поживиться. Однако все попытки найти злоумышленника оказались безуспешными.Тем, кто предоставит любую информацию, которая способствует раскрытию преступления, выплатят 500 тысяч рублей.Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: 8 (863) 249-54-01, 8 (863) 249-24-77, +7-999-471-78-70.