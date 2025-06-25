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В ростовском дворе рядом с многоэтажкой поселился ежик

В ростовском дворе рядом с многоэтажкой поселился ежик
Жители дома на пр. М. Нагибина приютили у себя во дворе ежика. Жители многоэтажки поставили ему мисочки с водой и нарезанными фруктами.

Ежик в ростовском дворе появился давно и уже стал любимцем местных детишек. Самое интересное, что и сам зверек осмелел - он активно носится по двору, не боясь проезжающих машин и крика людей.

Каким бы милым ни был маленький ежик, стоит помнить о безопасности. Колючие переносят на себе блох и клещей. Также они могут заразить инфекционными заболеваниями, в том числе бешенством. Это большая угроза для домашних питомцев. Помимо уколов колючками, ежик может укусить. Из-за большого количество бактерий рана будет долго заживать и болеть.
Поэтому умиляйтесь ежиками со стороны, не беспокоя колючего соседа.
Фото: Соцсети.
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