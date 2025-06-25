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На Дону некоммерческие организации получат грантовую поддержку на реализацию своих проектов

На Дону некоммерческие организации получат грантовую поддержку на реализацию своих проектов
79 некоммерческих организаций Ростовской области получат финансовую поддержку по итогам грантового конкурса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

На поддержку гражданских инициатив из бюджета региона и средств, выделенных по программе президентских грантов, будет выделено 93,8 миллиона рублей. Гранты будут предоставлены в разных размерах: от 134 тысяч до 2,5 миллиона рублей. 23 организации получат гранты до 600 тысяч рублей, 24 — до 1,2 миллиона, 13 — до 1,7 миллиона, 12 — до 2 миллионов, а семь — до 2,5 миллиона рублей.

- Из 224 поданных заявок поддержку получит каждая третья. С одной стороны, это говорит о высоком уровне конкуренции. А с другой – о том, насколько много в нашем регионе неравнодушных активных граждан, готовых менять окружающий мир к лучшему, - прокомментировал Юрий Слюсарь.

Проекты благотворительного фонда «Я без мамы», ассоциация разработчиков цифровых решений «Брейнхорн», федерация гонок дронов области, ресурсный центр поддержки НКО в сфере оказания помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Время действий», а также региональное отделение общественной научно-просветительской организации «НАТ» получили самые высокие оценки в своих группах.

В течение двух лет организации-победители смогут воспользоваться этими средствами для реализации важных социальных инициатив в таких областях, как образование, культура, спорт, просвещение и помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Врио губернатора донского регина поблагодарил представителей общественных организаций за реализацию социально значимых проектов на Дону.

«Уверен, что объединенные усилия власти и сектора НКО дадут реальные результаты: помощь тем, кто в ней нуждается, новые возможности для детей и молодежи, культурное развитие территорий и укрепление гражданского общества. Ростовская область – это регион, в котором созидание и забота становятся делом каждого», - подчеркнул глава региона.
Фото: Правительство РО
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