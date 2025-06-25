На Дону некоммерческие организации получат грантовую поддержку на реализацию своих проектов

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79 некоммерческих организаций Ростовской области получат финансовую поддержку по итогам грантового конкурса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.На поддержку гражданских инициатив из бюджета региона и средств, выделенных по программе президентских грантов, будет выделено 93,8 миллиона рублей. Гранты будут предоставлены в разных размерах: от 134 тысяч до 2,5 миллиона рублей. 23 организации получат гранты до 600 тысяч рублей, 24 — до 1,2 миллиона, 13 — до 1,7 миллиона, 12 — до 2 миллионов, а семь — до 2,5 миллиона рублей.- Из 224 поданных заявок поддержку получит каждая третья. С одной стороны, это говорит о высоком уровне конкуренции. А с другой – о том, насколько много в нашем регионе неравнодушных активных граждан, готовых менять окружающий мир к лучшему, - прокомментировал Юрий Слюсарь.Проекты благотворительного фонда «Я без мамы», ассоциация разработчиков цифровых решений «Брейнхорн», федерация гонок дронов области, ресурсный центр поддержки НКО в сфере оказания помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Время действий», а также региональное отделение общественной научно-просветительской организации «НАТ» получили самые высокие оценки в своих группах.В течение двух лет организации-победители смогут воспользоваться этими средствами для реализации важных социальных инициатив в таких областях, как образование, культура, спорт, просвещение и помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.Врио губернатора донского регина поблагодарил представителей общественных организаций за реализацию социально значимых проектов на Дону.«Уверен, что объединенные усилия власти и сектора НКО дадут реальные результаты: помощь тем, кто в ней нуждается, новые возможности для детей и молодежи, культурное развитие территорий и укрепление гражданского общества. Ростовская область – это регион, в котором созидание и забота становятся делом каждого», - подчеркнул глава региона.