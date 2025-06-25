Фото: Ростов ру.

В центре Ростова рванувшая труба залила кипятком улицу. Прорыв случился днем 25 июня на перекрёстке Семашко и Ульяновской.Трубу прорвало в районе дома № 29 по улице Ульяновской. Прорыв был такой силы, что не выдержала даже тротуарная плитка. Покрытие развалилось на мелкие кусочки. Горячая вода рванула вниз по улице бурным потоком.Поток воды настолько сильный, что вода дошла до Береговой и затопила автомобили. Пешеходам приходилось перепрыгивать через потоки, но остаться сухими не удалось никому.Место прорыва успели огородить лентой, но никаких мер более не предпринимается. Вероятно, жители ближайших домов останутся без коммуникаций.