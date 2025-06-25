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Из-за маловодья на Дону может сократиться популяция черноморской сельди

Из-за маловодья на Дону может сократиться популяция черноморской сельди

В Ростовской области эксперты АзНИИРХ предупреждают о возможном уменьшении численности черноморской сельди из-за засушливого периода.

По данным ученых, в 2025 году донской регион переживает период низкого уровня воды. В результате этого процесс размножения черноморско-азовской сельди оказался малопродуктивным.

Специалисты также обратили внимание на то, что ранние нерестящиеся виды рыб, такие как щука, тарань и судак, также понесли потери из-за недостаточного уровня воды в каналах и притоках, что препятствует успешному икрометанию.

В будущем аналогичные проблемы могут возникнуть и у видов, нерестящихся позднее, включая уклейку, густеру, голавля и сазана.

По мнению экспертов, негативное влияние на нерест оказали колебания уровня воды и низкие температуры в конце марта и апреле. В АзНИИРХ подчеркнули, что нерест рыб, происходивший в прибрежных зонах Дона в конце марта - начале апреля, вероятно, был неэффективным.

Стоит отметить, что за год Цимлянское водохранилище в Ростовской области потеряло почти метр глубины. Основными причинами обмеления водохранилища названы крайне низкий уровень воды в Дону, аномально теплая осень и зима, а также незначительное количество снега.
Фото: Нейросеть
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