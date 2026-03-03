Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области в феврале произошло 68 случаев исчезновения людей

В Ростовской области в феврале произошло 68 случаев исчезновения людей
В Ростовской области в феврале произошло 68 случаев исчезновения людей, сообщили редакции DonDay со ссылкой на ПСО «ЛизаАлерт».

За последний месяц зимы волонтеры спасли 46 человек. Двоих обнаружили погибшими. Шести пропавшим удалось воссоединиться с семьями. По трем заявкам информация пока не подтверждена. Личности восьми исчезнувших удалось установить.

Как уточнили в ПСО, поисковые работы по двум случаям продолжаются. Одного человека направили в программу «Жди меня».
Фото: ЛизаАлерт РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика