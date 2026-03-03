В Ростовской области в феврале произошло 68 случаев исчезновения людей
В Ростовской области в феврале произошло 68 случаев исчезновения людей, сообщили редакции DonDay со ссылкой на ПСО «ЛизаАлерт».
За последний месяц зимы волонтеры спасли 46 человек. Двоих обнаружили погибшими. Шести пропавшим удалось воссоединиться с семьями. По трем заявкам информация пока не подтверждена. Личности восьми исчезнувших удалось установить.
Как уточнили в ПСО, поисковые работы по двум случаям продолжаются. Одного человека направили в программу «Жди меня».