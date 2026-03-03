В Ростовской области за прошедшую неделю спасли 10 человек

Фото: DonDay

В Ростовской области спасли 10 человек за прошедшую неделю. Об этом сообщили в ГО и ЧС по региону.Согласно последним данным, всего спасатели совершили 59 выездов, по результатам которых спасены 10 человек.В том числе сотрудники оказывали помощь при ликвидации последствий падения деревьев 8 раз, оказали помощь пожарным 3 раза, выезжали на ликвидацию последствий ДТП 4 раза. А также помогали жителям 12 раз и были задействованы на прочие ситуации 32 раза.