В Ростовской области за прошедшую неделю спасли 10 человек

В Ростовской области спасли 10 человек за прошедшую неделю. Об этом сообщили в ГО и ЧС по региону.

Согласно последним данным, всего спасатели совершили 59 выездов, по результатам которых спасены 10 человек.

В том числе сотрудники оказывали помощь при ликвидации последствий падения деревьев 8 раз, оказали помощь пожарным 3 раза, выезжали на ликвидацию последствий ДТП 4 раза. А также помогали жителям 12 раз и были задействованы на прочие ситуации 32 раза.
