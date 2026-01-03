Новости
В Ростовской области в 2025 году исчезли 1 047 человек

В Ростовской области в 2025 году без вести исчезли 1 047 человек. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на пресс-службу «ЛизаАлерт».

Добровольцы спасли 661 человека, считавшихся пропавшими. К сожалению, 60 человек были обнаружены погибшими.

Для 72 потерявшихся удалось найти родственников. Поиски 66 человек продолжаются.

В ПСО сообщили, что работы по поиску пропавших не прекращаются: распространяются объявления, проверяются свидетельства.

В программу «Жди меня» поступило 9 заявок, личности 24 человек были установлены, 103 заявки все еще не подтверждены, а 53 человека уже получили помощь и были доставлены по указанным адресам.
Фото: ЛизаАлерт
