В Ростовской области в 2025 году исчезли 1 047 человек

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области в 2025 году без вести исчезли 1 047 человек. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на пресс-службу «ЛизаАлерт».Добровольцы спасли 661 человека, считавшихся пропавшими. К сожалению, 60 человек были обнаружены погибшими.Для 72 потерявшихся удалось найти родственников. Поиски 66 человек продолжаются.В ПСО сообщили, что работы по поиску пропавших не прекращаются: распространяются объявления, проверяются свидетельства.В программу «Жди меня» поступило 9 заявок, личности 24 человек были установлены, 103 заявки все еще не подтверждены, а 53 человека уже получили помощь и были доставлены по указанным адресам.