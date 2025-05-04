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В апреле в Ростовской области без вести пропали почти 80 человек

В апреле в Ростовской области без вести пропали почти 80 человек
В апреле в Ростовской области без вести пропали 79 человек. Об этом сообщает издание DonDay со ссылкой на пресс-службу ПСО "ЛизаАлерт".

За месяц добровольцам удалось найти живыми 48 человек. Троих обнаружили погибшими. Поиски еще девяти человек продолжаются.

В ПСО отметили, что восемь обращений остались без подтверждения, поскольку заявители перестали выходить на связь. Четырем нуждающимся помогли добраться до места жительства, также была идентифицирована личность одного человека. У пяти числившихся пропавшими удалось разыскать членов семьи.

Информация об одном человеке была передана в программу "Жди меня".
Фото: ЛизаАлерт
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