В апреле в Ростовской области без вести пропали почти 80 человек
В апреле в Ростовской области без вести пропали 79 человек. Об этом сообщает издание DonDay со ссылкой на пресс-службу ПСО "ЛизаАлерт".
За месяц добровольцам удалось найти живыми 48 человек. Троих обнаружили погибшими. Поиски еще девяти человек продолжаются.
В ПСО отметили, что восемь обращений остались без подтверждения, поскольку заявители перестали выходить на связь. Четырем нуждающимся помогли добраться до места жительства, также была идентифицирована личность одного человека. У пяти числившихся пропавшими удалось разыскать членов семьи.
Информация об одном человеке была передана в программу "Жди меня".