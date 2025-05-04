В апреле в Ростовской области без вести пропали почти 80 человек

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В апреле в Ростовской области без вести пропали 79 человек. Об этом сообщает издание DonDay со ссылкой на пресс-службу ПСО "ЛизаАлерт".За месяц добровольцам удалось найти живыми 48 человек. Троих обнаружили погибшими. Поиски еще девяти человек продолжаются.В ПСО отметили, что восемь обращений остались без подтверждения, поскольку заявители перестали выходить на связь. Четырем нуждающимся помогли добраться до места жительства, также была идентифицирована личность одного человека. У пяти числившихся пропавшими удалось разыскать членов семьи.Информация об одном человеке была передана в программу "Жди меня".