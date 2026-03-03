Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Донских водителей предупредили о снегопаде на автодороге М-4 «Дон»

Донских водителей предупредили о снегопаде на автодороге М-4 «Дон»
Донских водителей предупредили о снегопаде на автодороге М-4 «Дон». Информация поступила от пресс-службы Автодор.

Согласно прогнозам метеорологов, зимние осадки будут наблюдаться на трассе днем и вечером 3 марта. Также проезжая часть будет заметена снегом в Липецкой, Воронежской областях и Краснодарском крае. 

В период непогоды водителям необходимо соблюдать увеличенную дистанцию, управлять автомобилем без резких маневров, заранее снижать скорость и следить за информацией на электронных табло.
Фото: Автодор
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика