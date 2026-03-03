Фото: Автодор

Донских водителей предупредили о снегопаде на автодороге М-4 «Дон». Информация поступила от пресс-службы Автодор.Согласно прогнозам метеорологов, зимние осадки будут наблюдаться на трассе днем и вечером 3 марта. Также проезжая часть будет заметена снегом в Липецкой, Воронежской областях и Краснодарском крае.В период непогоды водителям необходимо соблюдать увеличенную дистанцию, управлять автомобилем без резких маневров, заранее снижать скорость и следить за информацией на электронных табло.