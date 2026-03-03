В Ростовском-на-Дону зоопарке на свет появился такин мишми

Фото: Ростовский зоопарк.

В Ростовском зоопарке на свет появился такин мишми. Счастливое событие стало известно 10 февраля, но сотрудники зоосада сообщили об этом только сейчас.Родителями стали Борис и Агата. Такин активно проводит время, играет и познает мир с любопытством. Мама закрывает малыша своим телом от чужих глаз.Сейчас детенышу выбирают имя на букву «И». Любой из жителей сможет предложить свой вариант клички, с 3 по 6 марта можно оставить варианты имен в комментариях под постом на канале зоопарка. Выбранное имя станет известно с 10 марта - первый месяц жизни малыша.